Телебашню в Вильнюсе эвакуировали из-за возгорания

С телебашни в Вильнюсе из-за возгорания эвакуировали 10 туристов и 30 сотрудников, сообщает Delfi.

Днем 11 октября в экстренные службы города поступило сообщение о задымлении и запахе горящих проводов на 18–19 этажах здания. По предварительной версии, возгорание произошло, после того как из-за включения отопления начали плавиться провода.

Как рассказали Delfi в экстренных службах, опасность пожара была устранена. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работали шесть единиц техники.

Вильнюсская телебашня построена в 1981 году. Она является самым высоким зданием в Литвы (326,5 м). На высоте 165 м размещен ресторан. С 2000 года на каждое Рождество вильнюсскую телебашню украшают как елку.

В январе 1991 года вильнюсскую телебашню, входящую в республиканский телецентр, взяли штурмом советские войска. В результате вооруженного противостояния погибли 15 человек. Литва до сих пор требует от России компенсации за действия СССР и привлечение ответственных к суду.