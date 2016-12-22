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Суд в Турции дал журналистке WSJ два года тюрьмы за статью о курдах
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Суд в Турции дал журналистке WSJ два года тюрьмы за статью о курдах
Общество, 17:00
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Суд в Турции дал журналистке WSJ два года тюрьмы за статью о курдах

Турецкий суд приговорил Айлу Альбайрак, корреспондента газеты The Wall Street Journal, к двум годам и одному месяцу тюрьмы. Ее признали виновной в пропаганде терроризма и поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которую власти нашли в тексте одной из статей журналиста. Об этом говорится в сообщении WSJ.

Турция, США и Европейский союз признали РПК террористической группировкой.

Альбайрак имеет турецкое и финское гражданства. Сейчас она находится в Нью-Йорке и планирует обжаловать решение суда. «Учитывая нынешний политический климат в Турции, это ужасное решение не должно было стать для меня неожиданным, но это произошло», — заявила журналист.

Главный редактор издания Джерард Бейкер назвал эти обвинения необоснованными и неуместными. По его мнению, они дают «искаженное представление о сбалансированном репортаже газеты». «Единственная цель этой статьи — представить объективный и независимый отчет о событиях в Турции, и ей [корреспонденту газеты] это удалось», — подчеркнул он.

Нью-йоркский комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ), по данным газеты, осудил решение турецкого суда. «Осуждение Айлы [Альбайрак] в Турции — очень тревожный знак, свидетельствующий об увеличении давления на прессу», — считает Нина Огнянова, координатор комитета в Европе и Центральной Азии. «Мы призываем турецкие власти немедленно пересмотреть это решение», — добавила она.

Речь идет о статье «Уличные бои усиливаются на населенном преимущественно курдами юго-востоке Турции», которая была опубликована на сайте WSJ в августе 2015 года. В ней Альбайрак рассказала о кровопролитных столкновениях сил безопасности Турции с представителями РПК на улицах города Силопи на юго-востоке страны. Статья содержала видео и интервью с местными жителями, мэром Силопи, представителем властей Турции и молодежного подразделения РПК.

По данным WSJ, в ноябре 2015 года Альбайрак получила письмо с требованием посетить полицейский участок в Стамбуле. В полиции ей сообщили, что она находится под следствием за распространение террористической пропаганды.

Альбайрак работает в Wall Street Journal с 2010 года. До этого она работала в финских Yle и Helsingin Sanomat, говорится в сообщении Yle. По данным Yle, она стала первым иностранным журналистом, который получил тюремный приговор в Турции.

В 1984 году РПК начала борьбу за создание независимого государства Курдистан на части территорий Турции, Ирака и Сирии. Группа взяла ответственность за многочисленные взрывы гражданских и военных объектов в Анкаре, Стамбуле и городах на юго-востоке Турции, отмечает WSJ.

Теги: Турция , РПК , журналистка , Курдистан
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