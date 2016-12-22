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Роскомнадзор навечно заблокирует два сайта с пиратскими фильмами
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Роскомнадзор навечно заблокирует два сайта с пиратскими фильмами
Общество, 16:13
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Роскомнадзор навечно заблокирует два сайта с пиратскими фильмами

В Роскомнадзор поступило решение Мосгорсуда о постоянной блокировке двух сайтов с пиратскими копиями фильмов — gidonline.club и yourcinema.tv, говорится на сайте ведомства.

Суд удовлетворил иск, поступивший от компании «Мегофильм».

Посещаемость gidonline.club составляет 37,5 млн, а yourcinema.tv — 3 млн пользователей в месяц. Они распространяли мультимедийный контент с нарушением авторских прав, отметили в надзорном органе.

Всего в 2017 году в ведомство поступило 97 решений о постоянной блокировке. По данным ведомства, сейчас на постоянной основе блокируется около 600 пиратских интернет-сайтов.

В августе Роскомнадзор навсегда заблокировал пять пиратских ресурсов. Названия ресурсов не уточнялось, но указывалась их посещаемость — от 8,7 тыс. до 4 млн посетителей в месяц. На эти площадки пожаловались компании ООО «Издательство «Экзамен» и ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент».

В июле Министерство культуры предложило создать механизм, который позволит бороться с пиратством в интернете. Суть в том, чтобы министерство реагировало на обращения от правообладателей и само обращалось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать определенный ресурс.

Теги: Роскомнадзор , Мосгорсуд , фильмы , пиратские сайты
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