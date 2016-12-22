Суд в Швеции снял с сотрудника Bombardier из России обвинения во взятке

Окружной суд Стокгольма снял с российского гражданина и сотрудника канадской компании Bombardier Евгения Павлова обвинения в даче взятки, сообщает агентство Associated Press.

Адвокат Павлова Кристина Бергнер подтвердила, что ее подзащитный был оправдан. Он был арестован в марте и был заключен под стражу. По этому делу были изъяты электронные письма Bombardier.

Россиянина обвиняли в том, что он дал взятку, чтобы заключить контракт на сигнальные системы на сумму $340 млн. Ему грозили шесть лет тюрьмы и депортация из Швеции. В 2013 году Bombardier была частью консорциума, который выиграл контракт на поставку сигнального оборудования. Оно должно было быть установлено на 500 км железнодорожного полотна, которое соединяет железные дороги Азии и Европы через железные дороги Азербайджана. В марте сообщалось, что сумма взяток для заключения этой сделки могла составить 700 млн шведских крон ($77 млн).

Суд постановил, что «не удалось доказать», что Павлов «обещал или предложил несправедливое преимущество, что является предпосылкой дачи взятки». Судья заявил, что прокуроры не доказали, что было влияние на закупки железнодорожного оборудования со стороны Bombardier.

В марте шведская прокуратура сообщала, что в переписке сотрудников Bombardier Transportation фигурировали имена Юрия Ободовского и Алексея Крапивина. По данным правоохранительных органов Швеции, они входят в «группу влиятельных людей», которые связаны с бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным, через него они были способны выйти «практически ко всем главам железных дорог» бывшим республик СССР. Представитель Якунина Григорий Левченко заявил, что Якунин никогда не виделся с Ободовским, а с Крапивиным у него никогда не было совместного бизнеса.

Корпорация Bombardier Inc — крупнейший в мире производитель железнодорожной техники Bombardier Transportation. Ее подразделение Bombardier Aerospace производит самолеты и космическую технику.

