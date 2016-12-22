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Прокуратура выступила против ареста владельца компании «Настюша»
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Прокуратура выступила против ареста владельца компании «Настюша»
Общество, 15:22
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Прокуратура выступила против ареста владельца компании «Настюша»

Московская прокуратура возразила против ареста владельца группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича по делу об обмане 6 тыс. дольщиков. Об этом заявил судья Мосгорсуда, который 11 октября рассматривает жалобу защиты бизнесмена на его арест, передает корреспондент РБК.

Прокурор выступил с апелляционным представлением. По его мнению, следствие не представило достаточных оснований для помещения Пинкевича под стражу.

Также 11 октября проходит заседание Тверского суда. На нем должен был рассматриваться вопрос о продлении срока содержания владельца ГК «Настюша» под стражей. ​Адвокат Иван Миронов рассказал «Интерфаксу», что Пинкевича госпитализировали в медицинскую часть СИЗО. «Врачи в медчасти СИЗО «Матросская Тишина» не разрешили доставлять [в суд] моего подзащитного из-за плохого состояния», — сказал он.

Позже Миронов сообщил РБК, что суд проводит заседание без Пинкевича.

Игоря Пинкевича задержали 18 августа в центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева, куда его доставили ранее с гипертоническим кризом. Спустя два дня его арестовали по подозрению в обмане дольщиков из-за задержки строительства жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2» в Москве. Он был арестован почти на два месяца.

Пинкевичу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следователей, предприниматель направлял деньги дольщиков жилого комплекса «Царицыно» на другие цели, что привело к задержкам в строительстве. Помимо Пинкевича, были также арестованы еще несколько сотрудников «Настюши». В самом зерновом холдинге прошли обыски.

Арест Пинкевича в компании назвали «попыткой рейдерского захвата» со стороны строительной компании ГВСУ «Центр» — бывшим подрядчиком проекта, а также Промсвязьбанка, который является экс-кредитором проекта, заявлял РБК советник по коммуникациям «Настюши» Арсений Меситов.

В конце августа Пинкевич нашел способ достроить жилой комплекс «Царицыно». Адвокат бизнесмена сообщал, что иностранный банк вложит в проект 62 млрд руб.

В сентябре члены московской ОНК сообщили об угрозе для жизни владельца «Настюши». Они попросили столичное управление ФСИН назначить ему медицинское обследование.

Компания «Настюша» была основана в 1992 году супругами Игорем и Людмилой Пинкевичами. Изначально организация занималась продовольственным бизнесом, в частности владела хлебокомбинатами.

Теги: суд , дольщики , прокурор , Игорь Пинкевич , «Настюша»
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