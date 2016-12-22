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Объем интернет-экспорта из России достигнет в 2017 году $490 млн
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Объем интернет-экспорта из России достигнет в 2017 году $490 млн
Технологии и медиа, 15:01
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Объем интернет-экспорта из России достигнет в 2017 году $490 млн

Общий объем интернет-экспорта материальных товаров из России в 2017 году может составить $490 млн. Об этом говорится в совместном исследовании Data Insight и eBay, представленном на пресс-конференции в среду, 11 октября, передает корреспондент РБК. В 2016 году, по оценке компаний, объем интернет-экспорта составлял $430 млн. Таким образом, в 2017 году показатель может вырасти на 14%.

В 2016 году темпы роста были выше — 22%. По словам партнера Data Insight Федора Вирина, у замедления российского интернет-экспорта было несколько причин: общая неконкурентоспособность товаров, сложность экспорта культурных ценностей (например, для вывоза живописи на холсте необходимо разрешение Минкультуры) и тренд остальных стран на продвижение товаров своих производителей.

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Всего из России было отправлено 7,9 млн посылок. На заказы непосредственно у российских продавцов пришлось 3 млн посылок, объем этого сегмента составлял $211 млн. Остальное приходилось на трансграничные отправки онлайн-магазинов в свои представительства за рубеж. Средний чек в 2016 году оценивался в $55.

Наиболее популярными товарами для экспорта являются одежда, обувь и аксессуары (40%), товары для дома и интерьера (27%), электроника (9%), книги и игры (8%), коллекционные вещи (7%), автозапчасти (3%) и косметика (2%).

«В основном непосредственно у российских продавцов иностранцы покупают какие-то редкие товары, дизайнерские вещи и самобытные поделки. К крупным российским компаниям, занимающимся трансграничной торговлей, идут за теми товарами, которые дешевле купить у них, чем у себя», — отметил Федор Вирин.

Две трети (68%) всех товаров из России поставляется в Европу (Германия, Франция) и дальнее зарубежье, в том числе США. На страны СНГ приходится 32% посылок. Среди регионов-продавцов лидируют Москва и Центральный федеральный округ (46%), далее идут Северо-Западный (18%) и Приволжский (8%) округа. Как пояснил Вирин, экономически выгоднее поставлять именно из Москвы и Санкт-Петербурга.

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По словам главы eBay в России Ильи Кретова, потенциально российский экспорт может вырасти в 25 раз. Для этого необходимы усилия всех игроков отрасли, считает он. «В Европе 8% малого и среднего бизнеса занимаются экспортом, в Восточной Европе — 2%, а в России — только 0,3% (данные Минэкономравития. — РБК). Мы видим, что у России есть потенциал увеличить этот показатель в 25 раз», — заявил Кретов.

Федор Вирин в свою очередь отметил, что экспортный рынок более стабильный и интересный. «Там существенно больше денег, чем на внутрироссийском», — уточнил он. В то же время для российских продавцов экспорт часто непостоянная история, не основной вид заработка, в связи с чем они не фокусируются на нем. Одними из сдерживающих факторов российского экспорта он назвал незнание языка и местных процедур ввоза товаров.

В 2016 году Data Insight проводила похожее исследование совместно с платежной системой PayPal. Тогда компании заявили, что по итогам 2016 году ​объем трансграничных розничных онлайн-продаж товаров и услуг из России превысит $2 млрд. Показатель включал в себя продажу цифровых товаров и контента, поэтому был серьезно выше тех $430 млн, которые указаны сейчас.

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В свою очередь, власти оценивали объем экспорта российских товаров через интернет по итогам 2016 года в $0,6 млн. Такая цифра содержалась в паспорте приоритетного проекта «Электронная торговля», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа. К концу 2019 года этот показатель должен возрасти до $60 млн.

Теги: экспорт , eBay , e-commerce
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