Строители подвели автодорожную арку к створу Крымского моста

Строители моста через Керченский пролив подвели автодорожную арку к створу моста, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора Юрия Сафонова. «В дальнейшем задача завести арку между фарватерными опорами с точностью до 60 см, для таких конструкций это ювелирная точность, для последующего позиционирования и подъема арки в монтажный горизонт», — пояснил он.

Кроме того, информационный центр «Крымский мост» представил новое видео транспортировки автодорожной арки Крымского моста, запись сделана с коптера.



Длина арки составила 227 м, а высота — 45 м. Она весит около 5,5 тыс. т. Арка была установлена на плавучие опоры, которые за собой тянул головной буксир, мощность двигателя которого составляет 3 тыс. лошадиных сил, и буксиры-толкачи. В операции участвовали более 100 человек. На автодорожной арке установлены метеостанции, которые измеряют скорость и направление ветра.

Из-за монтажа автодорожной арки было принято решение временно перекрыть судоходство по Керченскому проливу. Ограничение будет действовать с 11 по 14 октября.