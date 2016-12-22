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Голосовой поиск не помог членам ЦИК найти избирательные участки
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Голосовой поиск не помог членам ЦИК найти избирательные участки
Технологии и медиа, 15:46
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Голосовой поиск не помог членам ЦИК найти избирательные участки

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не смогли найти избирательные участки с помощью голосового поиска, передает корреспондент РБК.

Члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко ​в ходе заседания ЦИК 11 октября решили протестировать робота для поиска избирательных участков — такая технология будет разработана по заказу ЦИК к президентским выборам 2018 года. Эбзеев во время заседания выразил беспокойство, что не все избиратели смогут найти участковые и территориальные избирательные комиссии, на которых смогут проголосовать во время выборов.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев предложил коллеге протестировать голосовой поиск избирательных участков. Эбзеев продиктовал: «город Саратов, Октябрьский район, знаменитая саратовская Государственная академия права», однако голосовой поиск введенные им данные не распознал.

Булаев упрекнул его в излишнем многословии и предложил протестировать голосовой поиск участков Евгению Шевченко. Он попросил программу найти участки для голосования в Ярославской области. На этот раз робот ответил, что избирательных участков в указанном регионе нет. Булаев объяснил такой ответ системы тем, что досрочное голосование на президентских выборах пока не объявлено и все избирательные участки закрыты.

Глава ЦИК Элла Памфилова в середине августа отмечала, что ЦИК планирует создать к выборам мобильные приложения, которые будут показывать избирателям, как легче найти свой участок. «Но заниматься всякого рода глупостями, дешевыми завлекалочками в виде покемонов точно не собираемся», — сказал она в интервью РБК.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года.

Теги: выборы , ЦИК , робот , голосовой поиск
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