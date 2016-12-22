Никите Белых стало плохо в здании суда

Обвиняемому в получении взятки бывшему губернатору Кировской области Никите Белых стало плохо в конвойном помещении Пресненского суда Москвы, где запланированы слушания по делу экс-губернатора. Об этом корреспонденту РБК рассказал адвокат Белых Андрей Грохотов.

К зданию суда прибыла машина скорой помощи. «Врачи осматривают его в конвойном помещении. Они примут решение, может ли он участвовать в судебном заседании», — пояснил Грохотов.

Позже самочувствие Белых улучшилось, передает корреспондент РБК из суда. Экс-губернатор заявил журналистам, что «скорая свое дело сделала».

В четверг, 12 октября, Белых планировали перевести из СИЗО «Лефортово» в больницу СИЗО «Матросская тишина». «Мы собрали все документы, и завтра он должен был ехать в больницу», — сказал адвокат.

28 сентября Грохотов утверждал, что Белых переведут в больницу «Матросской тишины» до конца сентября.

Находясь под стражей, Белых неоднократно жаловался на ухудшение здоровья. «Помимо имеющихся жалоб на здоровье — давление, диабет, боли в спине и прочее — у Никиты Юрьевича появились жалобы на зрение», — утверждал в начале августа Грохотов.

Белых был задержан в июне 2016 года в Москве, его обвинили в получении взятки на сумму €600 тыс. Против него завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Президент Владимир Путин в конце июля 2016 года отстранил Белых от должности из-за утраты доверия. В августе 2017 года Пресненский суд Москвы продлил арест Белых до 4 февраля 2018 года.

Белых вину не признал. По его словам, процесс в отношении него является «провокацией правоохранительных органов».