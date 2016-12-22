Во Владивостоке впервые за 100 лет выпал снег в середине октября

Во Владивостоке впервые за 100 лет выпал снег 11 октября, сообщает пресс-служба Примгидромета.

Во вторник вечером, 10 октября, с Корейского полуострова в Японское море пришел циклон, который принес дожди в южную часть Приморья. В ночь на 11 октября во Владивостоке температура воздуха понизилась до 4–6 градусов со знаком плюс.

В большинстве районов Владивостока прошел дождь, на метеостанции города зафиксировали снег с дождем, уточнили синоптики. «Снежинки, долетая до земли, таяли, поэтому снежный покров не образовался. Стоит отметить, что до этого за весь период регулярных метеонаблюдений (с 1917 года) 11 октября во Владивостоке ни разу не отмечался снег», — говорится в сообщении.

В среду циклон продолжит смещаться над акваторией Японского моря и будет влиять на погоду Приморья. Осадки в виде дождя, а в горных районах дождя со снегом, выпадут на большую территорию Приморского края. Ветер усилится на побережье. Минимальная температура в крае понизится до ноля градусов. Днем ожидается от 6 до 14 градусов тепла, на северо-востоке региона — от ноля до 5 градусов со знаком плюс.

Как сообщается на странице городского новостного проекта vladivostokrt в Instagram, по данным метеостанции «Владивосток-Гора», снег выпал в 7:00 по местному времени (0:00 мск). Количество осадков составило 1 мм.

https://www.instagram.com/p/BaGOWhmlXxQ/?taken-by=vladivostokrt

Пользователи в комментариях отмечают, что никакого снега не видели.