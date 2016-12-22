Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,15 57,67 EUR Нал. 68,74 68,14 USD Бирж. 57,78 -0,21 EUR Бирж. 68,31 -0,18 USD ЦБ. 57,92 -0,15 EUR ЦБ. 68,50 +0,15 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4807,11 +55,17 ММВБ 2098,01 +0,53% РТС 1143,92 +0,80% Brent 56,84 +0,51% DJIA 22830,68 +0,31% Nasdaq 6587,25 +0,11% FTSE 7538,95 +0,01%
Во Владивостоке впервые за 100 лет выпал снег в середине октября
Лента новостей
Никите Белых стало плохо в здании суда 13:46, Общество Мадрид потребовал от Барселоны разобраться с решением о независимости 13:46, Политика Беспилотное такси оказалось самым невостребованным у россиян ноу-хау 13:34, Технологии и медиа ЦБ уличил трейдера в манипулировании акциями крупнейших компаний России 13:33, Финансы Путин поручил взять под контроль эмиссию и майнинг криптовалют 13:19, Финансы Независимость на восемь секунд: как каталонцы встретили решение Пучдемона 13:17, Политика Шарапова стартовала на турнире в Китае с крупной победы 13:04, Спорт Global Executive MBA в Венском университете экономики и бизнеса 12:39, Пресс-релизы Совладельцу «Юлмарта» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 млрд руб. 12:34, Бизнес Венгрия пригрозила Украине санкциями из-за нового закона об образовании 12:30, Политика Организатора рейса попавшего в ДТП автобуса с мигрантами задержали 12:27, Общество Президент Туркмении подарил Путину алабая 12:23, Политика Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб. 12:21, Общество Чемпион СССР по футболу умер в Швеции в возрасте 59 лет 12:15, Спорт Активисты SERB снова демонтировали мемориальную табличку с дома ​Немцова 12:11, Политика Во Владивостоке впервые за 100 лет выпал снег в середине октября 12:03, Общество Полад Бюльбюль оглы отказался от борьбы за пост главы ЮНЕСКО 11:57, Политика Прокуратура обжаловала приговор по «делу реставраторов» 11:54, Общество Прохоров и Вексельберг продали 3% UC Rusal за $315 млн 11:52, Бизнес В Москве резко выросла доля вторичных квартир в свободной продаже 11:47, Недвижимость «Алиса» против Siri: какой голосовой помощник оказался «умнее» 11:36, Технологии и медиа  Российская индустрия моды готовится к качественному прорыву 11:31, РБК и легпром России Савченко заявила о неспособности Европы признать Россию «агрессором» 11:28, Общество Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского 11:27, Общество Bloomberg назвал кандидатов на замену Медведева после выборов президента 11:26, Политика Адвокат назвал корпоративным давлением задержание совладельца «Юлмарта» 11:15, Бизнес
Во Владивостоке впервые за 100 лет выпал снег в середине октября
Общество, 12:03
0
Во Владивостоке впервые за 100 лет выпал снег в середине октября

Во Владивостоке впервые за 100 лет выпал снег 11 октября, сообщает пресс-служба Примгидромета.

Во вторник вечером, 10 октября, с Корейского полуострова в Японское море пришел циклон, который принес дожди в южную часть Приморья. В ночь на 11 октября во Владивостоке температура воздуха понизилась до 4–6 градусов со знаком плюс.

В большинстве районов Владивостока прошел дождь, на метеостанции города зафиксировали снег с дождем, уточнили синоптики. «Снежинки, долетая до земли, таяли, поэтому снежный покров не образовался. Стоит отметить, что до этого за весь период регулярных метеонаблюдений (с 1917 года) 11 октября во Владивостоке ни разу не отмечался снег», — говорится в сообщении.

В среду циклон продолжит смещаться над акваторией Японского моря и будет влиять на погоду Приморья. Осадки в виде дождя, а в горных районах дождя со снегом, выпадут на большую территорию Приморского края. Ветер усилится на побережье. Минимальная температура в крае понизится до ноля градусов. Днем ожидается от 6 до 14 градусов тепла, на северо-востоке региона — от ноля до 5 градусов со знаком плюс.

Как сообщается на странице городского новостного проекта vladivostokrt в Instagram, по данным метеостанции «Владивосток-Гора», снег выпал в 7:00 по местному времени (0:00 мск). Количество осадков составило 1 мм.

https://www.instagram.com/p/BaGOWhmlXxQ/?taken-by=vladivostokrt

Пользователи в комментариях отмечают, что никакого снега не видели.

Теги: погода , снег , Владивосток , Примгидромет
Главное
Bloomberg назвал кандидатов на замену Медведева после выборов президента Политика
Материалы по теме
В Москве пошел первый снег Общество
Прошедший ноябрь стал самым холодным в России с начала века Общество
Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках в выходные Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку