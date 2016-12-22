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Полад Бюльбюль-оглы отказался от борьбы за пост главы ЮНЕСКО
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Полад Бюльбюль-оглы отказался от борьбы за пост главы ЮНЕСКО
Политика, 11:57
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Полад Бюльбюль-оглы отказался от борьбы за пост главы ЮНЕСКО

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, известный по фильму «Не бойся, я с тобой», отказался от продолжения борьбы за пост главы ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры).

«Я с сожалением принял решение выйти из выборной гонки, однако делаю это с чувством исполненного долга, так как сделал всё возможное и необходимое, зависящее от меня», — говорится в заявлении Бюльбюль-оглы.

По его словам, первоначально поддержка со стороны ряда членов исполкома ЮНЕСКО давала основания рассчитывать на победу, однако «развить успех предвыборной кампании и набрать нужное количество голосов» не удалось.

Первый тур выборов нового главы ЮНЕСКО, которому предстоит заменить представительницу Болгарии Ирину Бокову, прошел 9 октября, однако ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.

До снятия кандидатуры Бюльбюль-оглы на пост главы ЮНЕСКО претендовало семь кандидатов из Франции, Катара, Ливана, Азербайджана, Вьетнама, Египта и Китая.

Теги: Азербайджан , ЮНЕСКО , Бюльбюль-оглы
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