Венгрия пригрозила Украине санкциями из-за нового закона об образовании

В отношении Киева могут быть введены санкции, если будет установлено, что новый украинский закон об образовании нарушает Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Об этом сообщается на сайте венгерского МИД.

«Если Украина не примет необходимые меры, то в силу могут вступить санкции, связанные с торговлей», — приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. «В ассоциации есть соглашение о свободной торговле, которое открыло европейские рынки для Украины. Таким образом, если будет доказано нарушение Соглашения об ассоциации, это может также привести к коммерческим и экономическим санкциям», — сказал Сийярто.

Он добавил, что собирается обсудить вопрос украинского закона об образовании с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который прибудет в Будапешт 12 октября. «Решением проблемы может быть только отзыв закона против меньшинств. Венгерское правительство будет бороться за него», — подчеркнул министр.

Накануне, 10 октября, Петер Сийярто заявил, что Венгрия намерена пересмотреть соглашение об ассоциации ЕС и Украины в ответ на принятие Киевом закона об образовании. По его словам, закон создает худшую ситуацию для венгров на Украине, нежели была во времена советской власти. Такие меры украинских властей являются «хорошо продуманной стратегией внутренней политики», уверен глава МИД Венгрии. Он подчеркнул, что единственным способом заставить Украину изменить закон — упразднить Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, которое требует расширения прав меньшинств.

Ранее Венгрия пригрозила блокировать любые действия по евроинтеграции Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон об образовании 25 сентября. Согласно документу, национальные меньшинства смогут получать образование на родном языке только до пятого класса. В настоящее время у них есть такая возможность и в средней школе.

Госсекретарь правительства Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи в начале сентября заявлял, что принятие закона станет «беспрецедентным ограничением прав 150 тыс. этнических венгров. Он подчеркнул, что новый закон противоречит прежним обязательствам Украины не ограничивать права венгерского меньшинства. ​



Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом окончательно ратифицировано в июле 2017 года. Документ вступил в силу 1 сентября.