Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,18 57,71 EUR Нал. 68,76 68,20 USD Бирж. 57,86 -0,13 EUR Бирж. 68,33 -0,16 USD ЦБ. 57,92 -0,15 EUR ЦБ. 68,50 +0,15 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 4780,01 +28,07 ММВБ 2097,01 +0,48% РТС 1141,82 +0,61% Brent 56,94 +0,69% DJIA 22830,68 +0,31% Nasdaq 6587,25 +0,11% FTSE 7533,30 -0,07%
Венгрия пригрозила Украине санкциями из-за нового закона об образовании
Лента новостей
Венгрия пригрозила Украине санкциями из-за нового закона об образовании 12:30, Политика Организатора рейса попавшего в ДТП автобуса с мигрантами задержали 12:27, Общество Президент Туркмении подарил Путину алабая 12:23, Политика Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб. 12:21, Общество Чемпион СССР по футболу умер в Швеции в возрасте 59 лет 12:15, Спорт Активисты SERB снова демонтировали мемориальную табличку с дома ​Немцова 12:11, Политика Полад Бюль-бюль оглы отказался от борьбы за пост главы ЮНЕСКО 11:57, Политика Прокуратура обжаловала приговор по «делу реставраторов» 11:54, Общество Прохоров и Вексельберг продали 3% UC Rusal за $315 млн 11:52, Бизнес «Алиса» против Siri: какой голосовой помощник оказался «умнее» 11:36, Технологии и медиа  Российская индустрия моды готовится к качественному прорыву 11:31, РБК и легпром России Савченко заявила о неспособности Европы признать Россию «агрессором» 11:28, Общество Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского 11:27, Общество Bloomberg назвал кандидатов на замену Медведева после выборов президента 11:26, Политика Адвокат назвал корпоративным давлением задержание совладельца «Юлмарта» 11:15, Бизнес Госдума приняла закон об увеличении штрафов за непропуск пешеходов 11:13, Авто Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на ЧМ-2018 11:12, Спорт Семь стартапов, нашедших альтернативу животным продуктам 11:10, Партнерский материал В Крыму рассказали о замене санкционных VW техникой из Японии 10:54, Политика СК заявил о заочном аресте украинцев за нападения на дипучреждения России 10:41, Общество Сборная США впервые за 32 года пропустит чемпионат мира по футболу 10:15, Спорт ФСБ задержала подозреваемого в экстремизме за переписку в мессенджере 09:47, Политика «Комсомольская правда» назвала «проколом» статью о смерти Хворостовского 09:42, Общество ФСБ заявила о пресечении деятельности «Хизб ут-Тахрир» в Бахчисарае 09:28, Политика «Коммерсантъ» назвал причину гибели Су-24 в Сирии 09:01, Политика Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану 08:45, Политика
Венгрия пригрозила Украине санкциями из-за нового закона об образовании
Украинский кризис, 12:30
0
Венгрия пригрозила Украине санкциями из-за нового закона об образовании

В отношении Киева могут быть введены санкции, если будет установлено, что новый украинский закон об образовании нарушает Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Об этом сообщается на сайте венгерского МИД.

«Если Украина не примет необходимые меры, то в силу могут вступить санкции, связанные с торговлей», — приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. «В ассоциации есть соглашение о свободной торговле, которое открыло европейские рынки для Украины. Таким образом, если будет доказано нарушение Соглашения об ассоциации, это может также привести к коммерческим и экономическим санкциям», — сказал Сийярто.

Уроки украинского: как закон об образовании вызвал международный скандал
Мнение

Он добавил, что собирается обсудить вопрос украинского закона об образовании с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который прибудет в Будапешт 12 октября. «Решением проблемы может быть только отзыв закона против меньшинств. Венгерское правительство будет бороться за него», — подчеркнул министр.

Накануне, 10 октября, Петер Сийярто заявил, что Венгрия намерена пересмотреть соглашение об ассоциации ЕС и Украины в ответ на принятие Киевом закона об образовании. По его словам, закон создает худшую ситуацию для венгров на Украине, нежели была во времена советской власти. Такие меры украинских властей являются «хорошо продуманной стратегией внутренней политики», уверен глава МИД Венгрии. Он подчеркнул, что единственным способом заставить Украину изменить закон — упразднить Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, которое требует расширения прав меньшинств.

Киев связал с выборами призыв Венгрии забыть о «европейской Украине»
Политика

Ранее Венгрия пригрозила блокировать любые действия по евроинтеграции Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон об образовании 25 сентября. Согласно документу, национальные меньшинства смогут получать образование на родном языке только до пятого класса. В настоящее время у них есть такая возможность и в средней школе.

Госсекретарь правительства Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи в начале сентября заявлял, что принятие закона станет «беспрецедентным ограничением прав 150 тыс. этнических венгров. Он подчеркнул, что новый закон противоречит прежним обязательствам Украины не ограничивать права венгерского меньшинства. ​

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом окончательно ратифицировано в июле 2017 года. Документ вступил в силу 1 сентября.

Теги: санкции , Украина , Венгрия , закон об образовании
Главное
Bloomberg назвал кандидатов на замену Медведева после выборов президента Политика
Материалы по теме
В Венгрии пообещали пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с ЕС Политика
В МИД Венгрии назвали «ударом в спину» украинский закон об образовании Политика
Госдеп США оценил роль Москвы в конфликте Венгрии и Украины из-за языка Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку