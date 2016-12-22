Савченко заявила о неспособности Европы признать Россию «агрессором»

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne заявила, что Европа не признает Россию «агрессором».

«Европа сказала, что: «Мы не можем назвать Россию агрессором, назовите ее вы». Хорошо, мы назвали. Для того чтобы забрать право вето России в ООН, нужно, чтобы мир назвал Россию агрессором. Будет ли это? Нет», — сказала Савченко.

По словам депутата, радикальные меры против России не предпринимаются, потому что ЕС боится «европейской войны» и не готов рисковать другими странами ради Украины.

6 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ объявляет Россию «агрессором», а территории ДНР и ЛНР — «временно оккупированными».







