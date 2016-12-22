СК заявил о заочном аресте украинцев за нападения на дипучреждения России

Четверо граждан Украины, в том числе депутат Верховной рады восьмого созыва Владимир Парасюк, заочно арестованы и объявлены в международный розыск за нападения на российские дипломатические учреждения на Украине. Об этом сообщается на сайте ​Следственного комитета.

Отмечается, что Парасюк причастен к нападению на генеральное консульство России во Львове в марте 2016 года, а также к надругательству над государственным флагом России.

Кроме того, по данным ведомства, граждане Украины Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко причастны к нападению на посольство России в Киеве в 2014 году.​ Они принимали активное участие в умышленной порче имущества российской дипмиссии, кроме того, Назаренко участвовал в надругательстве над российским флагом.

Все четверо обвиняются по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой), а Парасюк и Назаренко — еще по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом).

«Украинскими правоохранительными органами по указанным фактам преступлений длительное время проводятся собственные расследования, в ходе которых до настоящего времени никто к уголовной ответственности не привлечен», — отмечается в сообщении СКР.

Уголовное дело в отношении Парасюка было возбуждено в июне.

В марте 2016 года в ходе акции в поддержку депутата Надежды Савченко около здания генконсульства во Львове митингующие сорвали флаг со здания дипмиссии России и сожгли его. Также они забросали территорию генконсульства яйцами и бросили туда петарду. В акции приняли участие около 250 человек.

В июне 2014 года пикет около здания российского посольства в Киеве перерос в массовые беспорядки. Демонстранты забрасывали здание камнями и дымовыми шашками, переворачивали машины дипломатов. Также со здания был сорван государственный флаг. ​