Директор Приморского океанариума подал в отставку после гибели дельфина

В Приморском океанариуме во Владивостоке из-за острой пневмонии скончалась самка дельфина. После этого руководитель учреждения Александр Михайлюк подал в отставку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение океанариума.

Животное скончалось 10 октября. В сообщении отмечается, что сотрудники океанариума «сделали все возможное», чтобы предотвратить его гибель. «Быстро прогрессирующая пневмония — одна из наиболее частых причин гибели китообразных и в природе, и в современных океанариумах», — пояснили в учреждении.

Новый инцидент с гибелью животного, второй за прошедший месяц, привел к отставке главы учреждения. «Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке», — сообщил Михайлюк.

Ранее, 23 сентября, в океанариуме погибла белуха. Уголовное дело в связи с этим возбудил Следственный комитет. Следователи предположили, что смерть животного связана с тем, что сотрудники океанариума ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Из-за недосмотра в вольер к белухе попал канат, в котором она запуталась и погибла. Представитель океанариума Елена Молчанова в свою очередь заявила, что животное погибло, запутавшись в принесенных штормом сетях.

Кроме того, в конце сентября стало известно, что в Приморском океанариуме тренер избил моржа. После этого инцидента сотрудник был уволен.