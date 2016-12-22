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Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США
Общество, 06:32
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США

В трех штатах США за последнее время зафиксировано более тысячи случаев заражения гепатитом А, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Ведомство рекомендует россиянам учитывать эту информацию при поездках в Соединенные Штаты.

По данным ведомства, ссылающегося на американских специалистов, эта вспышка заболевания является крупнейшей за 20 лет. Многочисленные случаи заражения были зафиксированы в штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо. В Калифорнии с ноября 2016 года было зарегистрировано более 560 случаев заболевания. 17 из них закончились смертельным исходом. В Мичигане гепатитом А заразились 376 человек, в Колорадо — 120. В штатах проводится массовая вакцинация. 

«Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать ситуацию при планировании поездок», — говорится в сообщении ведомства.

В августе Роспотребнадзор предупредил  россиян о вспышке бубонной чумы в США. Ведомство, сославшись на данные Ветеринарной службы штата Нью-Мексико, рассказало о 22 случаях бубонной чумы у белок и трех случаях заболевания среди людей.

Теги: США , Роспотребнадзор , гепатит А
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