В ВСУ объяснили инцидент с перешедшим границу России украинским солдатом

Пресс-служба украинского штаба АТО объяснила инцидент 9 октября, когда в России был задержан пересекший границу украинский солдат. По данным украинских военных, он оставил свою часть без надлежащего разрешения, говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По данным украинской армии, военный покинул свою часть, которая дислоцирована в районе конфликта в Донбассе, 6 октября. Из части он уехал без оформления положенных для этого документов, с устного разрешения своего командира. Отъезд военнослужащий объяснил семейными обстоятельствами.

«Военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту самовольного оставления воинской части военнослужащим. Также принимаются меры по розыску и выяснения местонахождения данного военнослужащего», — говорится в сообщении.

О задержании гражданина Украины российскими пограничниками стало известно 9 октября. Он пересек границу на луганском направлении. Мужчина представился военнослужащим украинской армии. Причины этого поступка в погрануправлении ФСБ не уточнили.

До этого Погранслужба Украины заявила, что российские пограничники силой задержали двух украинских военнослужащих на границе Сумской области. По словам замглавы службы Слободяна, российские власти не допустили к задержанным украинских дипломатов. Слободян сообщил, что российский суд приговорил задержанных к двум месяцам под стражей. Прокуратура Сумской области в связи с инцидентом возбудила уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (безвестное исчезновение).