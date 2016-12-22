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СМИ узнали о планах Apple снять сериал вместе со Спилбергом
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СМИ узнали о планах Apple снять сериал вместе со Спилбергом
Общество, 03:26
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СМИ узнали о планах Apple снять сериал вместе со Спилбергом

Корпорация Apple, решившая заняться производством эксклюзивного видеоконтента, снимет продолжение фантастического сериала «Удивительные истории» Стивена Спилберга. Соглашение о производстве сериала было подписано с телекомпаниями Amblin Television (учредителем которой является сам режиссер) и Universal Television, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По планам, будет снято 10 эпизодов сериала. Его исполнительным продюсером вновь станет Стивен Спилберг. Бюджет проекта превышает $5 млн. 

Этот сериал должен стать первым проектом Apple после того, как корпорация привлекла продюсеров из компании Sony для создания экслюзивного видеоконтента. Как стало известно ранее, Apple намерена снять до десяти сериалов. Общий бюджет на их производство может составить до $1 млрд. Площадкой для распространения контента может стать музыкальный стриминговый сервис компании — Apple Music либо новая площадка, созданная специально для видео.

В августе о создании сервиса для трансляции видео также объявил Facebook. На Facebook Watch компания планирует, помимо прочего, показывать и эксклюзивный видеоконтент. Переговоры о схемках компания уже провела с несколькими студиями в Голливуде.

Теги: Apple , сериал , Стивен Спилберг
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