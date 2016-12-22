Белый дом объяснил предложение Трампа помериться уровнем IQ с Тиллерсоном

Предложение Трампа помериться уровнем IQ с госсекретарем Рексом Тиллерсоном было не более чем шуткой. Об этом, как пишет Politico, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Президент никогда не подвергал сомнению ум госсекретаря. Он просто пошутил, ничего более», — пояснила она. Сандерс напомнила, что Трамп и Тиллерсон ведут совместную работу, и заверила, что президент «полностью уверен» в члене своего кабинета. Журналистам она предложила воспринимать все сказанное с чувством юмора.

Ранее в интервью журналу Forbes Дональд Трамп прокомментировал слухи о том, что Тиллерсон назвал его «недоумком», назвав их «фейковыми новостями». «Если бы он так сказал, я думаю, мы бы сравнили результаты своих тестов IQ. И я точно могу сказать, кто из нас победит», — добавил он.

Сообщения о том, что Тиллерсон назвал Трампа «недоумком» появились 4 октября, когда об этом рассказал телеканал NBC News. Об этом изданию три чиновника, осведомленные о произошедшем. Инцидент произошел после встречи в Пентагоне с членами президентской команды по национальной безопасности.

Информация об этом вновь привела к слухам о том, что Тиллерсон намерен в скором времени уйти в отставку. Однако сам госсекретарь сообщения об этом не подтвердил и опроверг вероятность того, что он когда-либо оскорблял президента.