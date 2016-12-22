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В ФБК заявили об исполнении требований суда по фильму «Он вам не Димон»
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В ФБК заявили об исполнении требований суда по фильму «Он вам не Димон»
Политика, 22:00
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В ФБК заявили об исполнении требований суда по фильму «Он вам не Димон»

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального разместил опровержения и удалил материалы, связанные с фильмом «Он вам не Димон», где содержатся порочащие Алишера Усманова сведения. Об этом рассказал директор ФБК Роман Рубанов телеканалу «Дождь».

«Фонд борьбы с коррупцией выполнил указания суда. Все материалы, которые суд просил удалить, удалены. На сайте и на YouTube-канале ФБК размещены опровержения», — сказал он. По словам Рубанова, «судебные приставы отлично это знают»: они осмотрели эти страницы в его присутствии.

Рубанов подчеркнул, ФБК не несет ответственности за ролики, размещенные на личном YouTube-канале главы фонда Алексея Навального, а также за материалы на отдельной странице сайта Навального, посвященной расследованию.

Рубанов на момент публикации не ответил на звонки РБК.

На сайте Фонда по борьбе с коррупцией на странице с анонсом фильма «Он вам не Димон» опубликовано опровержение. В нем указано, что решением Люблинского городского суда отдельные фрагменты расследования признаны не соответствующими действительности: «Усманов А.Б. дал взятку Д.А. Медведеву путем пожертвования земельного участка с постройками в селе Знаменское фонду «Соцгоспроект»; Усманов А.Б. осуществляет цензуру в издательском доме «Коммерсантъ»; Усманов А.Б. дал взятку И.И. Шувалову; Усманов А.Б. является преступником, давал взятки Д.А. Медведеву и другим российским чиновникам, похитил советские горно-обогатительные комбинаты и недоплачивает налоги».

Люблинский суд в конце мая удовлетворил иск Усманова к Навальному и постановил удалить фильм в течение десяти дней. В августе Мосгорсуд отклонил апелляцию Навального и ФБК, но скорректировал приговор, в котором появились требования удалить только отдельные фрагменты фильма.

Однако, как отмечает «Дождь», у ФБК нет отдельного YouTube-канала. На сайте dimon.navalny.com опровержения информации также нет. Также фрагменты, которые суд признал порочащими репутацию Усманова, содержится в видео фильма, опубликованном на канале Навального.

В фильме «Он вам не Димон» утверждается, что фонд «Соцгоспроект» был частью «преступной схемы». Навальный говорит, что Усманов передал свою усадьбу на Рублевке за 5 млрд руб. в качестве пожертвования фонду, который, как утверждают в ФБК, контролируется окружением премьер-министра. «Мы прекрасно знаем, что значит такой подарок, это взятка», — говорилось в фильме.

«Соцгоспроект» также подал в суд на Навального и ФБК в начале августа с требованием опровергнуть информацию о фонде.

Медведев в апреле заявил, что расследование Навального — это «нападки на правительство», преследующие политические цели. «Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей​ и про людей, о которых я вообще никогда не слышал», — говорил российский премьер. Он отмечал, что авторы подобной информации собирают «бумажки, фотографии, одежду», а потом «создают такой продукт и предъявляют его».

Теги: Алишер Усманов , ФБК , «Он вам не Димон»
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