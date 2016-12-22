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В России утвердили стандарты заправок для электромобилей
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В России утвердили стандарты заправок для электромобилей
Технологии и медиа, 21:24
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В России утвердили стандарты заправок для электромобилей

Росстандарт утвердил требования к зарядным станциям для электромобилей. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, пишет «Коммерсантъ».

Как рассказали в ведомстве, ГОСТ разрешает использовать технологию Vehicle-to-grid, так называемую V2G. Она позволяет как заряжать автомобиль, так и передавать энергию из его аккумуляторов обратно в электрическую сеть.

В Росстандарте пояснили, что такой подход важен в эпоху развития технологий возобновляемой энергетики, основной особенностью которой является «неравномерная генерация электроэнергии, зависящая от климатических данных и погодных условий».

В июле премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит в ПДД такие понятия, как «электромобиль», «гибридный автомобиль». Также появилась регламентация соответствующих дорожных знаков.

В начале сентября сообщалось, что в Москве появились первые парковки только для электромобилей. На этих местах хозяева электромобилей смогут парковаться бесплатно. Всего парковок семь, они расположены в центре столицы.

Теги: электромобили , Росстандарт , автозаправки
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