Автор колонки в «Коммерсанте» прокомментировал иск «Роснефти» к газете

Информация в колонке в газете «Коммерсантъ», из-за которой компания «Роснефть» подала на издание в суд, «не может считаться ни ложной, ни истинной». Об этом РБК заявил заместитель шеф-редактора газеты Дмитрий Бутрин, автор данной колонки.

«Это в моем понимании. И это не информация, а риторическая фигура [речи]. В юридическом смысле, является ли [содержание публикации] ложным или не ложным, решит наш родной суд», — отметил он. Бутрин добавил, что «суд будет занятный».

О том, что «Роснефть» подала иск к «Коммерсанту», сообщил РБК пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев ранее 10 октября. Он уточнил, что иск был подан из-за рассуждений в публикации о законности закупок зампреда правления «условной «Роснефти» у своей супруги. Такой оборот Бутрин использовал в колонке «Исправленного три года ждут» о конфликте интересов при госзакупках. Материал опубликован в «Коммерсанте» от 14 августа.

По словам Леонтьева, эвфемизм «условная» автор публикации упомянул некорректно.

Он отметил, что иск носит «воспитательный характер», материальных требований к изданию или автору колонки в нем нет. «Роснефть», по его словам, требует только опровергнуть информацию. Вместе с тем Леонтьев посоветовал журналистам «не трепать всуе имя компании».

​​В пресс-службе «Роснефти» добавили, что данные в публикации Бутрина не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию компании. ​«Использование термина «условный» объясняется желанием автора уйти от ответственности, хотя совершенно очевидно, что воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ компании», — говорится в сообщении пресс-службы.