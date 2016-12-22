В Барселоне перенесли на час заседание парламента

Глава женералитета Каталонии Карлос Пучдемон призвал перенести парламентскую сессию на один час. Об этом сообщает газета El Mundo.

Пучдемон во время парламентского заседания выступит с заявлением. Как отмечает газета, он может объявить о независимости региона.

На момент публикации заседание парламента началось.

Сторонники независимости собрались около парламента, на котором, как ожидается, Пучдемон представит свою «дорожную карту» по отделению региона от Испании. На площади около парламента были установлены огромные экраны для трансляции заседания.

Как передает корреспондент РБК, движение вокруг площади перекрыто, а на площади собралось много людей. Некоторые люди держат в руках розы, которые являются символом мирного ненасильственного протеста, рассказал корреспондент РБК.

Правительство Испании приняло решение усилить безопасность аэропортов и железнодорожных вокзалов, передает Reuters.

По итогам референдума о независимости, который прошел в Каталонии 1 октября, 90% принявших участие в плебисците проголосовали за отделение региона от Испании.



В понедельник, 9 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что Каталония не отделится от страны. Он отметил, что «единство» будет сохранено и правительство сделает всё в рамках законодательства, чтобы не допустить распада.



В свою очередь Пучдемон заявил, что Каталония объявит о своей независимости в течение нескольких дней. Он заявлял 4 октября, что каталонское правительство начнет работу в конце «этой или в начале следующей недели».