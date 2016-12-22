Минобороны направит призывников служить на кораблях Северного флота

Призывников будут направлять на отдельные надводные корабли, которые не задействованы в выполнении задач дальних походов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Первая команда призывников прибудет в пункт приема и распределения военнослужащих в Североморске на следующей неделе», — говорится в сообщении. По прибытии они пройдут приемно-техническую и медицинскую комиссии. После этого их направят на службу в соединения и части армейского корпуса, армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения флота, а также в морскую пехоту и на отдельные надводные корабли, не задействованные в выполнении задач дальних походов, уточнили в пресс-службе.

Согласно сообщению, в осеннюю призывную кампанию Северный флот планирует принять более 3 тыс. призывников. Из них свыше 2 тыс. будут призваны из Республики Коми, Мурманской, Архангельской областей и других российских субъектов. Еще около 1 тыс. человек распределят на должности младших специалистов после окончания учебных центров Минобороны. «Выпускников учебных центров ожидают на кораблях Кольской флотилии разнородных сил, в дивизии ракетных кораблей», — уточнили в пресс-службе.

«Российская газета» писала в феврале о планах Минобороны укомплектовать плавсостав ВМФ только из контрактников. По данным издания, призывников будут направлять служить в обслуживающих и обеспечительных подразделениях. В статье говорилось, что проходящие срочную службу люди не смогут освоить новейшие электронные системы в сжатые сроки.

Осенний призыв на военную службу начался 1 октября. Президент Владимир Путин подписал указ о призыве до конца 2017 года на военную службу 134 тыс. человек. Осенью 2016 года были призваны 152 тыс. человек. В Генштабе пояснили, что сокращение числа призывников в 2017 году произошло из-за комплектования Вооруженных сил контрактниками.