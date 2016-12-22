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Горбачев увидел в России «много своих Каталоний»
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Горбачев увидел в России «много своих Каталоний»
Каталония хочет независимости, 19:41
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Горбачев увидел в России «много своих Каталоний»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сказал, что в России есть собственные «Каталонии». Об этом он заявил, отвечая на вопрос, есть ли параллели между ситуацией в Испании и событиями в Советском Союзе, выступая на презентации в книжном магазине «Москва» своей новой книги «Остаюсь оптимистом», передает «Интерфакс».

«Я не буду говорить про испанскую Каталонию. Не буду, потому что у нас много своих «Каталоний», с которыми надо еще много разбираться», — сказал Горбачев.

Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж Еще 11 фото
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В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости. По его итогам, 90% принявших участие в плебисците проголосовали за выход из состава Испании. Явка составила только 43%.

В понедельник, 9 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Испания не будет разделена. По его словам, правительство сделает все в рамках законодательства, чтобы не допустить распада страны. Рахой подчеркнул, что национальное единство «будет сохранено».

Днем ранее премьер выступил с призывами отменить результаты референдума и отказаться от идеи провозглашения независимости региона. Он напомнил, что по Конституции он может распустить региональное правительство.

В свою очередь, глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон 4 октября заявил, что регион объявит о своей независимости в течение нескольких дней.

Теги: референдум , Каталония , Михаил Горбачев
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