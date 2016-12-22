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В Москве осудили четырех фигурантов дела сообщества «Смотра.ру»
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В Москве осудили четырех фигурантов дела сообщества «Смотра.ру»
Общество, 19:24
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В Москве осудили четырех фигурантов дела сообщества «Смотра.ру»

Симоновский районный суд Москвы приговорил четырех фигурантов дела автомобильного сообщества «Смотра.ру» на сроки от трех до шести лет лишения свободы, заявил РБК пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

Ивана Иродовского признали виновным в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования) и еще двух — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его приговорили к шести годам колонии общего режима, рассказал пресс-секретарь суда.

Еще одного фигуранта, Андрея Набережных, суд признал виновным по  ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорил к четырем годам колонии, такой же срок получил Филипп Полюцкий. ​По этой статье также признали виновным Алексея Якунина и приговорили к трем годам лишения свободы.

Васильев добавил, что в срок наказания осужденным будет зачтено время, которые Полюцкий, Набережных и Якунин провели под стражей и Иордовский под домашним арестом — с февраля 2016 года.

Дорогомиловский суд Москвы 19 сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении основателя «Смотра.ру» Эрика Китуашвили, известного как Эрика Давидыча. Его обвинили в мошенничестве на 7 млн руб., против Китуашвили было возбуждено уголовное дело по ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Его также обвинили в клевете на руководителя главного управления МВД по Москве и в создании организованной преступной группы.

Сам Китуашвили заявлял, что его преследование связано с фильмом о коррупции в ГИБДД. В декабре 2015 года «Смотра.ру» опубликовала видеоролик, к котором рассказывалось о двойном гражданстве главы столичного ГИБДД Виктора Коваленко и о незаконном получении «красивых» номеров​. Ролик собрал несколько миллионов просмотров.

Кроме того, по делу «Смотра.ру» проходит супруга Китуашвили Анна Каганская, которую задержали в марте 2016 года. В МВД сообщали, что она подозревается в мошенничестве в отношении одной из страховых компаний Москвы. По мнению полиции, Каганская совместно с соучастниками инсценировала похищение дорогой иномарки. По информации МВД, в страховую компанию были представлены поддельные документы, а после наступления страхового случая фигуранты получили на банковский счет, открытый в одном из московских банков, деньги в размере около 3 млн руб.

Теги: суд , Москва , «Смотра.ру»
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