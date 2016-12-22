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В Подмосковье шестилетний ребенок погиб под колесами электрички
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В Подмосковье шестилетний ребенок погиб под колесами электрички
Общество, 18:12
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В Подмосковье шестилетний ребенок погиб под колесами электрички

В Подмосковье в районе станции Заветы Ильича Ярославского направления шестилетний ребенок погиб под колесами электрички. По факту произошедшего начата доследственная проверка, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Уточняется, что инцидент произошел 10 октября около 14:20 мск. Ребенок переходил железнодорожные пути вместе со своей матерью, когда был смертельно травмирован поездом, направлявшимся в Москву из Сергиева Посада. О том, пострадала ли мать, не сообщается.

8 августа 14-летняя москвичка погибла, попав под колеса поезда Москва - Адлер. Погибшая пыталась вместе с подругами перебежать железнодорожные пути по пешеходному настилу, но не заметила приближающегося поезда.

9 июня под колесами электрички погибла 77-летняя внучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Инцидент произошел на станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги. Как сообщалось, женщина не успела отреагировать на сигналы приближающегося поезда.

Теги: Московская область , ребенок , электричка
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