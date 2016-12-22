Алекперов допустил IPO крупнейшего покупателя российской нефти

Президент и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов допустил проведения IPO для трейдингового подразделения компании — швейцарской Litasco, которая является крупнейшим покупателем российской нефти. Об этом Алекперов заявил в интервью Bloomberg TV.

Размещение, по словам Алекперова, может пройти на одной из европейских площадок. IPO — один из сценариев продажи актива. Также возможно слияние с какой-либо другой трейдинговой компанией либо выкуп акций менеджментом Litasco.

По словам Алекперова, бизнес Litasco требовал всё больше затрат, что негативно влияло на финансовые показатели ЛУКОЙЛа. «У нас есть другие важные проекты, нуждающиеся в инвестициях», — подчеркнул глава ЛУКОЙЛа. На российскую нефтяную компанию, как отмечает Алекперов, приходится лишь 40% от объема торгов Litasco. В случае IPO инвесторов, предположил Алекперов, может заинтересовать, если ЛУКОЙЛ гарантирует продажу 60–70% от своих объемов добычи через швейцарского трейдера.

Рекомендации по продаже Litasco специальная рабочая группа представит совету директоров ЛУКОЙЛа в ноябре-декабре, рассказал Алекперов.

Litasco, по собственным данным 2015 года, осуществляло операции с 3,2 млн барр. нефти и нефтепродуктов в день. Как отмечает Bloomberg, в случае выхода Litasco на IPO компания может стать единственным нефтетрейдером с размещением на бирже (трейдер Glencore, акции которого размещены на Лондонской бирже, торгует не только нефтью, но также металлами и сельхозпродуктами).

В конце сентября Алекперов говорил, что правление ЛУКОЙЛа «в принципе, дало добро» на продажу Litasco. Агентство Reuters, которое сообщало о подготовке к продаже компании в августе, связывало этот шаг с антироссийскими санкциями, которые осложняют привлечение новых средств.

Litasco, по подсчетам Forbes, была крупнейшим покупателем российской нефти в 2015 и 2016 годах. В 2016 году Litasco закупила 32,9 млн т российской нефти за $9,3 млрд. Компания продает 85% нефти с месторождений им. Требса и Титова (их разработку ведет совместное предприятие ЛУКОЙЛа и «Башнефти» — «Башнефть-Полюс»).