Шойгу рассказал об отработке действий против боевиков ИГ на «Западе-2017»

На военных учениях «Запад-2017», которые проходили в сентябре на территории Белоруссии и России, отрабатывалась тактика противодействия формированиям ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщается на сайте Минобороны.
«Проверка боеспособности развернутой группировки проводилась войсками обозначения противника, подготовленными с учетом всестороннего анализа тактики бандформирований «Исламского государства» в Сирии», — приводятся в сообщении слова главы военного ведомства.
Шойгу отметил, что действия по блокированию и уничтожению террористов общевойсковые подразделения отрабатывали во взаимодействии с самолетами ударной авиации. «Огневое поражение боевиков осуществлялось массированным применением всех видов вооружения и военной техники», — уточнил глава Минобороны. По его словам, для нанесения ударов использовались комплексы высокоточного оружия большой дальности наземного и морского базирования.
Шойгу подчеркнул, что цели учений были достигнуты. «Вооруженные силы России и Белоруссии показали высокую эффективность в обеспечении военной безопасности Союзного государства», — сказал он.
Военные учения «Запад-2017» проходили на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. В них приняли участие 12,7 тыс. военных. В ходе учений использовались 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков и порядка десяти боевых кораблей.
В частности, были задействованы образцы военной техники — боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», танки Т-90М, модернизированные Т-80 БВМ и Т-72 Б3. За учениями наблюдали около 150 журналистов и 100 военных атташе из 80 стран.