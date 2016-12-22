Глава МИД Украины отреагировал на предложение взять плату за Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что президента Чехии Милоша Земана, предложившего урегулировать спор о принадлежности Крыма выплатой Киеву компенсации, «уже не исправить».

Борьбу, по словам Климкина, надо вести не с Земаном, а с теми, кто срежиссировал его выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться», — написал Климкин на своей странице в сети Twitter.

Во вторник, выступая на сессии ПАСЕ, Земан заявил, что присоединение Крыма к России, несомненно, было аннексией, но теперь это уже fait accompli, то есть свершившийся факт, и ситуацию невозможно вернуть в первоначальное состояние, а потому спор надо решить выплатой Россией компенсации Украине.