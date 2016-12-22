Москалькова анонсировала возвращение российских детей из Ирака

Дети россиянок, которые оказались в иракском городе Мосуле, прилетят в Москву 11 октября. Об этом журналистам заявила омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Завтра принимаем детей в [аэропорту] Внуково в Москве из Мосула, работаем в этом направлении плотно», — отметила она. Сколько человек прилетит из Ирака, Москалькова не уточнила.

В начале сентября Татьяна Москалькова заявила о намерении обратиться в ООН, российский МИД и к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой организовать в Мосуле гуманитарный коридор для российских женщин.

Кадыров 10 августа сообщал, что, после того как армия Ирака освободила Мосул, в приютах страны остались десятки российских детей, родители которых ранее вступили в ИГ («Исламское государство», организация признана в России террористической и запрещена). На следующий день в Дагестане создали специальную комиссию по возвращению детей из Сирии и Ирака.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в Ирак и Сирию были вывезены около 350 детей из России. Большинство из них являются уроженцами Чечни и Дагестана, говорила она.

Глава Чечни 13 сентября сообщил о вылетевших из Ирака в Россию двоих российских детях, которых ранее увезли из России родители, решившие вступить в ИГ. Представитель Чечни в Совете Федерации Зияд Сабсаби в середине августа сообщил Кадырову о возвращении еще пятерых детей из Ирака. Позже еще два самолета с российскими детьми и женщинами прилетели в Россию.