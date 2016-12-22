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Суд заочно арестовал оппозиционера Мальцева
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Суд заочно арестовал оппозиционера Мальцева
Политика, 15:54
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Суд заочно арестовал оппозиционера Мальцева

​Мещанский суд Москвы заочно арестовал лидера движения «Артподготовка», националиста Вячеслава Мальцева, которого обвиняют в экстремизме. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

«Мальцеву установлен срок содержания под стражей на два месяца с момента передачи его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента фактического задержания», — сказала она. Бочарова отметила, что Мальцев обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В июле РБК со ссылкой на пресс-секретаря незарегистрированной Партии националистов Дениса Романова сообщал, что против Мальцева было возбуждено уголовное дело. По словам Романова, о возбуждении дела сотрудники правоохранительных органов объявили во время обыска в «Народном доме» — штаб-квартире Мальцева и его сторонников в Подмосковье.

Мальцев покинул Россию со своей семьей, узнав, что сотрудники правоохранительных органов планируют его задержать, сообщил РБК координатор движения «Артподготовка» в Санкт-Петербурге Александр Расторгуев в начале июля. По его словам, о планах правоохранительных органов оппозиционеру рассказали «лояльные» сотрудники ФСБ и МВД.

Теги: суд , заочный арест , Вячеслав Мальцев
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