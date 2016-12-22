Роскомнадзор разрешил CNN продолжать вещание в России

Телекомпания СNN устранила нарушения, которые выявил Роскомнадзор, и сможет продолжить работу в России. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, передает «Интерфакс».

«Претензии к CNN сняты, канал будет работать в РФ и дальше», — сказал он.



По словам Жарова, нарушения были связаны с неправильными выходными данными, которые были озвучены в эфире. Он добавил, что Роскомнадзор продолжит следить за деятельностью американского телеканала на предмет соблюдения российского законодательства.

В конце сентября сообщалось, что Роскомнадзор нашел в работе CNN нарушения закона о СМИ. Источник РБК рассказал, что претензии российского ведомства носили «технический характер» и были связаны с устаревшими выходными данными, которые были показаны в межпрограммном графике. В тот же день источник РБК близкий к компании «Медиа Альянс», выступающей компании-вещателя CNN International в России, ​рассказал, что телеканал уже исправил эту ошибку. В Роскомнадзоре сообщили РБК, что телеканал уведомил ведомство об устранении нарушений.