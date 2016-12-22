Власти Москвы ответили на слова Greenpeace о сокрытии данных о воздухе

С 11 сентября сайт Мосэкомониторинга — ведомства, которое ведет мониторинг экологической обстановки в столице, — был недоступен «в связи с модернизацией», говорится в сообщении департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, который есть у РБК.

Российское отделение Greenpeace 9 октября заявило, что, несмотря на объявление о закрытии «старого» сайта Мосэкомониторинга с 13 сентября, он продолжал работать, однако данные о загрязнениях в Москве оказались скрыты от пользователей. В организации заявили, что на карту загрязненности воздуха «Чем дышит Москва» перестали приходить данные от ведомства. В Мосэкомониторинге это объяснили запуском новой версии сайта. В Greenpeace считают, что ведомство намеренно скрывает информацию от людей, а необходимости закрывать «старый» сайт не было.

Кроме того, активисты организации заявили, что обнаружили «тестовую версию сайта», которая «работала почти весь этот месяц».

«Закрытие сайта совпало с многочисленными жалобами жителей восточных и юго-восточных районов Москвы, городов Реутов и Балашиха на загрязнение воздуха. Источник выбросов не удалось найти до сих пор», — отметили в организации.

В поступившем в РБК сообщении Мосэкомониторинга подчеркнули, что все станции ведомства продолжают работу, а в период закрытия сайта информация об экологической обстановке два раза в сутки размещается на официальной странице департамента.

То, что в Greenpeace назвали «тестовой версией сайта», не является официальной страницей Мосэкомониторинга, говорится в комментарии ведомства. «Это старая версия сайта (структура контентных каталогов) на площадке провайдера Мастерхост, которая использовалась до переноса сайта на площадку провайдера Хостинговые телесистемы», — говорится в комментарии. Этот ресурс, подчеркнули в ведомстве, не поддерживается более двух лет.

«Для того чтобы не вводить граждан в заблуждение, данная версия закрыта», — пояснили в Мосэкомониторинге.​

Сотрудники Greenpeace 4 октября заявляли о превышении нормы загрязнения воздуха у некоторых детских садов столицы в 1,5–3 раза. Одной из причин они назвали замену городскими властями троллейбусов на автобусы. Наибольшее превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ отмечено в пределах Третьего транспортного кольца, Ленинского и Рязанского проспектов.