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Прилепин рассказал о причастных к убийству Гиви и Моторолы
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Прилепин рассказал о причастных к убийству Гиви и Моторолы
Украинский кризис, 15:02
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Прилепин рассказал о причастных к убийству Гиви и Моторолы

Российский писатель Захар Прилепин, который получил в самопровозглашенной Донецкой народной республике звание майора, рассказал РБК, что он владеет информацией об убийцах ополченцев ДНР Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви).

«Я знаю. Пока не готов об этом говорить. Это информация, которая не может разглашаться», — заявил Прилепин.

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В интервью «РИА Новости», он отметил, что к гибели Моторолы и Гиви были причастны украинские власти, а именно «диверсанты», которые были в Донецке. «В одном случае была женщина», — сказал Прилепин. По его словам, все, кто принимал участие в убийствах, «вычислены».

Писатель отметил, что те, кто убил Гиви, «уже наказаны». «Я не могу пока все подробности сообщить: схемы будут вскрыты, когда все участники этих убийств будут наказаны», — сказал он.

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Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, погиб 8 февраля в результате взрыва в своем кабинете в Макеевке. Он руководил батальоном «Сомали». По словам бывшего лидера ДНР Игоря Стрелкова, по кабинету Гиви выстрелили из гранатомета «Шмель». В марте Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики заявило, что убийство Толстых было организовано контрразведкой СБУ. По версии луганского ведомства, исполнителями были из 8-го полка спецназа, который дислоцируется в городе Хмельницком на западе Украины.

Руководивший батальоном «Спарта» Арсен Павлов, известный как Моторола, был взорван в лифте в октябре 2016 года. По словам источника агентства «Интерфакс» в министерстве обороны ДНР, в лифте, где находился Павлов, сработало взрывное устройство. Ответственность за убийство Моторолы взяли на себя члены группировки Misanthropic Division (запрещена в России).

В ДНР в апреле 2017 года заявили, что предполагаемый заказчик убийств Моторола и Гиви — глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров. Украинская сторона все обвинения со стороны Донецкой республики отвергает.

Теги: ДНР , Гиви , Моторола , Захар Прилепин
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