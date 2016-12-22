Министр образования рассказала об увеличении числа опорных вузов

В России количество опорных вузов к концу 2018 года увеличится с 31 до 80. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.



«На сегодняшний день у нас 31 опорный вуз, мы планируем к концу 2018 года сделать 80 опорных университетов», — заявила она.

В апреле Министерство образования и науки выбрало 22 региональных вуза, которые должны были получить статус опорных. По данным газеты «Коммерсантъ», они разделены на две категории. В первую входят восемь высших учебных заведений, которые получат софинансирование программы развития на федеральном и региональном уровне. Вторая группа из 14 учебных заведений получит аудиторскую и экспертную поддержку у федерального центра, а дотации — из бюджета.

Выбранные вузы должны были предоставить в Минобрнауки программу развития на пять лет, на реализацию которой им ежегодно на протяжении трех лет будут выделяться дополнительные средства. В 2016 году размер субсидии составил 200 млн руб.

Первые 11 университетов, получивших статус опорных, были определены в 2016 году.

Как сообщается на сайте проекта, целью отбора опорных вузов является социально-экономическое развитие регионов за счет создания университетских центров.

В конкурсе на статус опорного вуза не могут принимать участие федеральные университеты, вузы, которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге, а также образовательные организации, располагающиеся там, где уже созданы опорные университеты.