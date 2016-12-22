ЕСПЧ обязал Россию выплатить €285 тыс. семьям погибших в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить €285 тыс. семьям погибших в ходе спецоперации под Грозным в 2000 году. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте.

Как говорится в документе по делу «Хаджимурадов и другие против России», ЕСПЧ удовлетворил иск 20 граждан против России. Истцы заявляли, что 21 родственник истцов (супруги, дети, братья и дядя) были убиты 5 февраля 2000 года в селе Новые Алды во время операции специальных сил.

Несмотря на то, что следствие по этому эпизоду было начато еще в марте 2000 года прокуратурой Грозного, оно до сих пор не окончено. Согласно заключению ЕСПЧ, сотрудники российских служб безопасности нарушили ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь). Россия, таким образом, должна выплатить по €15 тыс. каждому из 18 истцов, еще €15 тыс. должны быть выплачены Ибрагиму и Зое Мусаевой.

Также €2,5 тыс. Россия обязана выплатить в счет судебных издержек.

19 сентября Большая палата ЕСПЧ отказала российскому Минюсту в пересмотре решения ЕСПЧ по иску родителей погибших и пострадавших во время теракта в Беслане в сентябре 2004 года. Согласно решению международной инстанции, вынесенному в апреле, российские власти должны выплатить €2,9 млн близким погибших. Дело «Тагаева и другие против России» состоит из исков 447 человек. ЕСПЧ нашел в действиях российских силовиков нарушение ст.2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь) в том, что касается подготовки операции по освобождению заложников и применению оружия. Во время операции по освобождению заложников погибли 334 человека, из которых 180 были детьми.