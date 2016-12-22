Экипировку «Ратник» снабдили выдерживающими ядерный взрыв часами

​Госкорпорация «Ростех» представила часы, которые способны работать после ядерного удара. Они станут частью экипировки военнослужащих «Ратник». Об этом сообщается в пресс-релизе корпорации, который поступил в РБК.

Часы разработаны Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Они оснащены автоподзаводом и способны работать при температуре от минус 40°С до плюс 50°С. У часов есть водостойкая модификация амфибия. Показания часов могут быть считаны даже при полном отсутствии света.

По словам главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИТОЧМАШ Олега Фаустова, часы будут стабильно работать при воздействии солнечной радиации и электромагнитных импульсов, в том числе при ядерном взрыве. «Если военнослужащий окажется под воздействием электромагнитного удара атомной бомбы, часы продолжат работать без сбоев», — сказал он.

Вес часов вместе с браслетом составляет 100 г, они способны служить не менее десяти лет.​

Экипировка «Ратник» представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, наблюдения прицеливания и ведения боя. Экипировка предназначена для повышения боевой эффективности солдата.

В начале октября 2016 года главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков заявил, что в войска поступили 100 тыс. комплектов «Ратника» и они используются во время боевой подготовки. В августе 2017 года командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков сообщил, что до конца этого года ВДВ полностью перейдут на «Ратника».