На Северном Кавказе нейтрализовали 20 «спящих» ячеек террористов

На Северном Кавказе нейтрализованы 20 «спящих» ячеек террористов, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников. Об этом говорится в сообщении НАК.

Глава ФСБ отметил, что благодаря деятельности комитета террористическая активность на Северном Кавказе имеет «тенденцию к снижению». «В текущем году удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности, выявить и пресечь деятельность двадцати «спящих» ячеек и более 120 их членов, преимущественно из числа молодых людей», — сказал Бортников на открытии заседания НАК.

Глава ФСБ отметил, что важную роль в противодействии терроризму сыграли адресная профилактическая работа и информационно-пропагандистская деятельность.

4 октября директор ФСБ Александр Бортников заявил о планах группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) создать всемирную террористическую сеть.

В августе сотрудники ФСБ задержали двух членов ИГ, которые планировали теракты в Москве 1 сентября. В начале октября также стало известно о задержании членов террористической группировки, готовивших атаку в Московском регионе. Среди задержанных были жители Среднего Кавказа и уроженцы Средней Азии.