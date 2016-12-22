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В Башкирии возбудили уголовное дело после вспышки ящура
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В Башкирии возбудили уголовное дело после вспышки ящура
Общество, 12:22
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В Башкирии возбудили уголовное дело после вспышки ящура

В связи с распространением ящура в Туймазинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Республике Башкортостан.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил).

По версии следствия, из-за допущенных нарушений ​в места ухода и содержания крупного и мелкого рогатого скота в селах Ермухаметово и Урмекеево попал источник ящура. В результате распространения заболевания на территории района заражены были более 100 голов скота. Отмечается, что ящур мог быть завезен со второй половины сентября по 5 октября.

Следователи устанавливают причастных к совершению преступления, а также уточняют размер нанесенного ущерба.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что одним из подозреваемых является фермер, который и мог завезти крупный рогатый скот из Средней Азии. «Он сейчас не очень идет на контакт. Всю информацию о том, что он завез крупный рогатый скот в конце сентября, следователи узнали от сельчан», — рассказал собеседник агентства.

5 октября в Туймазинском районе республики ввели режим ЧС из-за вспышки ящура. Вирус обнаружили в деревнях Урмекеево и Ермухаметово, сообщал «РБК Башкартостан». ​После этого было принято решение уничтожить 928 голов скота. По словам главного ветеринарного врача района Ильгиза Насибуллина, источником распространения болезни могли стать овцы, завезенные из Средней Азии без разрешительных документов.

Ящур — острое вирусное заболевание, которое может передаваться от больного животного к человеку. Заразиться можно, употребляя сырое молоко и недостаточно проваренное мясо.

Теги: Следственный комитет , уголовное дело , Башкирия , ящур
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