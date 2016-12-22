Суд признал банкротом владеющую рестораном «Прага» компанию

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Прага-АСТ», владеющее столичным рестораном «Прага», сообщает «РИА Новости». Компания входит в группу АСТ Тельмана Исмаилова.

Решением суда в компании открыто конкурсное производство на полгода. Конкурсным управляющим стал Павел Лесников, ранее занимавший пост временного управляющего. Отчет о ходе процедуры банкротства назначен на март 2018 года.

Отмечается, что арбитраж ввел процедуру наблюдения в ООО «Прага-АСТ» в апреле.

Бывший владелец Черкизовского рынка (до 2009 года) и основатель группы АСТ Исмаилов был признан банкротом в декабре 2015 года. В марте 2016 года это решение было отменено в Апелляционном суде, а затем обжаловано в Верховном суде. Вновь Исмаилов был признан банкротом в августе 2016 года по иску ВТБ. По решению суда началась процедура реструктуризации долга предпринимателя. Исмаилов предложил свой план реструктуризации долга, однако в феврале 2017 года ВТБ отверг его. В марте Арбитражный суд Московской области постановил начать продажу собственности группы АСТ.

К началу марта 2016 года общая сумма исковых претензий кредиторов к Тельману Исмаилову превысила 160 млрд руб. Задолженность предпринимателя перед ВТБ оценивалась в 19,9 млрд руб.

На момент банкротства в 2015 году Исмаилов входил в 200 богатейших людей по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $600 млн.

