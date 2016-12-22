В Минобороны назвали возможную причину крушения Су-24 в Сирии

Причиной крушения бомбардировщика Су-24 ВКС России в Сирии могла стать техническая неисправность, заявили в Минобороны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение при взлете с авиабазы Хмеймим близ прибрежного города Латакия. По информации ТАСС, машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью разрушилась. Оба летчика не успели катапультироваться и погибли.

Это вторая потеря самолета ВКС России в Сирии. Первой потерянной машиной также был Су-24, сбитый 24 ноября 2015 года турецким F-16. Тогда летчики катапультировались. Командир экипажа, Олег Пешков, был расстрелян боевиками с земли во время спуска на парашюте. Штурман бомбардировщика спасся и был эвакуирован сирийскими и российскими военнослужащими.

1 августа 2016 года был сбит российский вертолет Ми-8 в провинции Идлиб. Экипаж и двое офицеров российского центра по примирению сторон в Сирии погибли.

В июле 2016 года под Пальмирой погибли двое летчиков-инструкторов, совершавших облет сирийского Ми-25 и вылетевших по просьбе командования правительственных войск, чтобы осуществить огневое поражение боевиков. Вертолет, по заявлению Минобороны, был сбит с земли противотанковым комплексом американского производства.

В апреле 2016 года в провинции Хомс разбился вертолет огневой поддержки Ми-28Н «Ночной охотник». Оба пилота погибли. По информации Минобороны, огневого воздействия на вертолет не было.

