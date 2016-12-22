В Дагестане силовики ликвидировали двух боевиков

Во время контртеррористической операции в Шамильском районе Дагестана были уничтожены двое боевиков, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

Источник «Интерфакса» в НАК сообщил, что бандитов еще не опознали, полиция устанавливает их личности.

Режим КТО был введен в Шамильском районе республики 10 октября в 00:10 мск «в целях недопущения совершения террористических акций». На территории района начали действовать специальные меры и временные ограничения для местных жителей.

1 октября силовики на дороге у села Качалай в Дагестане уничтожили двух боевиков, причастных к убийствам полицейских в республике. При них нашли табельное оружие убитого участкового, охотничье ружье и нож.

В ночь с 29 на 30 сентября в селе Большая Задоевка Кизлярского района Дагестана неизвестный нанес колото-резаную рану участковому в шею. После этого он похитил пистолет и угнал служебный автомобиль. Полицейский погиб на месте. По факту убийства СК возбудил уголовное дело.