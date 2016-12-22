Минобороны заявило об уничтожении экономической инфраструктуры ИГ в Сирии

ВКС России уничтожили экономическую инфраструктуру группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Уничтожена экономическая инфраструктура ИГИЛ в Сирии и пресекаются любые попытки возобновления террористами добычи и незаконной реализации углеводородов в Сирии. Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ в Сирии нет», — сказал Конашенков.

В то же время он отметил, что подконтрольная ИГ территория в западном Ираке продолжает увеличиваться. По данным представителя Минобороны, именно из Ирака к ИГ в восточную Сирию прибывают подкрепления.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне усомнились в способности России и Ирана вместе с правительством Башара Асада победить ИГ в Сирии. В американском военном ведомстве отметили, что пока что Дамаск не проявил эффективности в удержании ранее отбитых у террористов территорий.

До этого Минобороны России отчиталось о том, что благодаря совместным действиям ВКС и правительственных войск Сирии территория, контролируемая боевиками ИГ в Сирии, сократилась до 10%.