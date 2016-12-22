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Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала
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Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала
Общество, 10:28
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Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала

Киностудия The Weinstein Company намерена сменить название из-за сексуального скандала вокруг своего основателя и продюсера Харви Вайнштайна. Об этом сообщает Associated Press.

Харви Вайнштайн отстранен от дел 8 октября через три дня после публикации расследования The New York Times. Как выяснила газета, Вайнштайн позволял себе домогательства по отношению к актрисам, в частности, к Эшли Джадд, и другим сотрудницам компании. Против Вайнштайна были поданы как минимум восемь исков.

Сам Вайнштайн уже принес извинения за то, «как вел себя с коллегами в прошлом», и попросил у них прощения.

Как рассказывает агентство, против поведения Вайнштайна выступила большая часть истеблишмента Голливуда, в том числе, актерский профсоюз SAG-AFTRA. Актриса Мерил Стрип, долгое время работавшая с Вайнштайном, назвала его поведение «непростительным». По ее словам, то, что стало достоянием общественности, не было раньше широко известно в Голливуде. «Всех тех, кого [Вайнштайн] привел к успеху, новости о его поведении шокировали», — сказала она.

Режиссер фильмов «Клерки» и «Догма» Кевин Смит, написал в Twitter, что чувствует стыд. «Он профинансировал первые 14 лет моей карьеры, и сейчас я узнал, что пока я получал прибыль, другие страдали», — заметил он.

Харви Вайнштейн вместе со своим братом Робертом основал The Weinstein Company в 1970-х годах. Компания выпустила десятки известных по всеми миру фильмов, в том числе кинокартины Стивена Содерберга, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара. Сам Вайнштайн лично продюсировал фильмы «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Убить Билла», «Властелин колец», «Авиатор» и другие.
 

Теги: Weinstein , сексуальный скандал , Харви Вайнштайн
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