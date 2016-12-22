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Роспотребнадзор назвал число поддельных молочных продуктов
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Роспотребнадзор назвал число поддельных молочных продуктов
Общество, 07:02
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Роспотребнадзор назвал число поддельных молочных продуктов

Во время проверок Роспотребнадзором молока и молочной продукции за 9 месяцев 2017 года в ведомстве выявили лишь 3,9% поддельных продуктов. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства за 9 месяцев исследовали более 38 тыс. проб молока и молочной продукции. «Из них не соответствуют нормативным требованиям 6,6% проб (2016 — 7,8%, 2015 — 6,4%, 2014 — 6,1%), а по показателям фальсификации — 3,9% (2016 — 4,3%)», — указывается в сообщении.

«Доля проб молока и молочных продуктов, не отвечающих по содержанию химических контаминантов, в последние годы остается стабильно низкой — менее 1% (9 месяцев 2017 — 0,03%, 2016 — 0,07%, 2015 — 0,04%)», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили снижение удельного веса молока и молочных продуктов, которые не соответствуют нормам. Так, в 2011 году этот показатель составлял 5,7%, а за 9 месяцев 2017 года он составил 4,5%.

За 9 месяцев 2017 года Роспотребнадзор снял с реализации более 106 т молока и молочных продуктов. Также за это время ведомство выписало штрафы продавцам поддельной «молочки» на 65 млн руб.

Теги: Роспотребнадзор , фальсификат , молочные продукты
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