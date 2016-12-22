В Техасе студент застрелил полицейского

Студент Технологического университета города Лаббэк в американском штате Техас застрелил полицейского и скрылся с места преступления. Об этом сообщает ABC News.

Сообщение о стрельбе в полицейском штабе университетского кампуса поступило в правоохранительные органы в 21:00 по местному времени (05:00 мск). Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оцепили кампус. По предварительным данным, полицейский в ходе проверки одной из комнат кампуса обнаружил у студента наркотики. Он отвел подозреваемого в полицейский штаб кампуса.

Там студент вытащил пистолет и выстрелил сотруднику полиции в голову, а затем сбежал. По информации полиции, подозреваемым в убийстве полицейского является 19-летний Холлис Дэниелс. Позднее телеканал Fox News сообщил, что полиция задержала студента.

В мае вооруженный охотничьим ножом мужчина напал на людей в Техасском университете, жертвой нападения стал один человек. По словам полиции, нападавшим был 21-летний студент Кендрикс Уайт. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали Уайта, он не оказывал сопротивления.