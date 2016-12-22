СМИ узнали о проекте хакеров и властей США по защите от кибератак

Хакеры объединились с американскими губернаторами и учеными для того, чтобы предотвратить возможные кибератаки на электронные системы регистрации избирателей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с новым проектом.

В состав антихакерской коалиции вошли организаторы конференции Defcon в Лас-Вегасе в 2016 году, на которой ежегодно собираются специалисты по компьютерной безопасности. Также в новом проекте участвуют члены Национальной ассоциации губернаторов и американского Центра интернет-безопасности. По данным другого источника агентства, в новом проекте также задействованы специалисты Атлантического совета и несколько американских университетов.

Ранее правительство США сообщило об атаках российских хакеров на 21 американский штат во время выборов президента в 2016 году. Об этом сообщало Associated Press, источник Reuters также подтвердил эти данные.

Атакам подверглись штаты Алабама, Аляска, Аризона, Айова, Вашингтон, Висконсин, Дэлавер, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Мэриленд, Миннесота, Оклахома, Орегон, Огайо, Пенсильвания, Северная Дакота, Техас и Флорида.

По словам администратора Электоральной комиссии Висконсина Майкла Хааса, «российское правительство» наняло хакеров для атак на электронную систему регистрации избирателей. По информации Associated Press, хакеры смогли взломать систему только в штате Иллинойс, в остальных штатах попытки взлома провалились.