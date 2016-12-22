Депутаты Госдумы посетят Северную Корею в начале ноября

В начале ноября 2017 года депутаты всех фракций Госдумы намерены посетить Северную Корею. Об этом «РИА Новости» рассказал координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.

«Мы планируем поехать [в КНДР]. Я возглавляю комитет по дружбе с [Северной] Кореей. В нашу депутатскую комиссию входят депутаты всех фракций. И [скорее всего] поедут представители всех фракций Госдумы», — заявил Тайсаев.

По его словам, в комитете еще не решили, с какими представителями КНДР будут встречаться депутаты Госдумы и какие вопросы будут подниматься на этих переговорах. «Конец октября — начало ноября месяца, где-то пятое ноября. В это время планируется», — отметил Тайсаев.

В октябре с рабочим визитом в Пхеньян прибыли депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства России в КНДР.Российские парламентарии встретились с председателем президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ен Намом.

Также депутаты провели переговоры с заведующим международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи, заместителем председателя Госсовета и председателем комиссии по иностранным делам ВНС Ли Су Ёном.

Кроме того, парламентарии встретились с замминистра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёлем. Российскую делегацию сопровождал посол России в КНДР Александр Мацегора.