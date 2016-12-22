Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Пашковского с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в указе Порошенко № 312/2017 на сайте президента Украины.

«Освободить Пашковского Павла Николаевича от должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины», — сообщается в указе.

Пашковский был назначен на пост замглавы Службы внешней разведки Украины 20 марта 2014 года исполяющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

В сентябре Порошенко назначил главой Службы внешней разведки Украины Егора Божка. Об этом президент написал в своем Facebook.

«Я знаю Егора Божко давно — как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы. Его деятельность в Миссии Украины при НАТО дала возможность скоординировать усилия наших международных партнеров в поддержку Украины и значительно усилить обороноспособность нашего государства», — писал Порошенко.

Он выразил уверенность, что Божко на новом посту «даст импульс» в развитии Службы внешней разведки Украины. Божко являлся исполняющим обязанности главы Миссии Украины при НАТО в 2014-2017 годах.



